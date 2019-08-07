تعقد اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا لدراسة أزمة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

يأتي ذلك لاتخاذ القرار النهائي والحاسم بشأن إعادة هذه المباراة من عدمه، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي سيفرضها الكاف على الفريقين بسبب الأحداث التي رافقت تلك المباراة.

وكانت مباراة الوداد ومضيفه الترجي في ملعب "رادس" قد أثارت اعتراضات من قبل الفريق المغربي لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR"، ولحق ذلك انسحاب لاعبي الوداد إثر توقف اللعب، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.