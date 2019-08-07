وضعت مصالح الأمن الوطني بمناسبة العيد الأضحى مخططا أمنيا يتضمن جملة من الإجراءات الوقائية والتسهيلية التي تدخل في إطار المخطط التكميلي للمخطط الخاص بموسم الاصطياف لهذه السنة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة.

وحسب نفس المصدر اتخذت هذه الإجراءات عبر كافة إقليم الاختصاص تحسبا لعيد الأضحى المبارك لسنة 2019، المصادف ليومي 11 و12 أوت الجاري، بهدف مرافقة المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية، وتوفير وخلق الظروف الأمنية الملائمة لهم.

وقد شملت هذه الإجراءات، "تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدني تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى الأماكن العمومية، كمحطات الحافلات، محطات سيارات الأجرة، محطات القطارات، الساحات العمومية، محيط المساجد التي ستعرف تأدية صلاة العيد بها، وكافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة".