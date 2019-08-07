كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة بولاية تمنراست، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على عشرين (20) قذيفة عيار 106 ميليمتر، فيما دمرت مفرزة أخرى بمنطقة عين الحمراء، ولاية بومرداس/ن.ع.1، (23) قنبلة تقليدية الصنع".