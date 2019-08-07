رفض اليوم الأربعاء 297 حاجا قدموا من وهران الإقامة بفندق "شروق الضيافة " بحي المسفلة بمكة المكرمة (السعودية)، مما استدعى توجيههم إلى فندق آخر.

وبرر الحجاج رفضهم بتدهور الفندق من الداخل وفي المحيط واعتبروه لا يليق بمقام ضيوف الرحمان.

وأصر الحجاج على المطالبة برفض الدخول إلى الفندق رغم المساعي التي قامت بها البعثة الجزائرية طيلة الليلة الماضية (الواحدة والنصف صباحا) وهو الرفض الذي حتم على أعضاء البعثة اتخاذ قرار يقضي بتحويلهم إلى فندق آخر ويتعلق الأمر بـ"مواسم اجياد".

وفي هذا الإطار انتقل رئيس مركز مكة المكرمة محمد الشيخ إلى عين المكان للطمأنة على الحجاج وإبلاغهم بحل المشكل والتكفل بنقلهم إلى الفندق الجديد.

وصرح الشيخ انه من بين أسباب هذا الرفض "ضيق الممر المؤدي إلى الفندق وعدم اتساعه وكذا قلة المصاعد وضيق بهوه وهي أمور خارجة عن نطاق البعثة"، مفيدا في ذات الوقت أن "الفندق أساسا مصرح به من قبل وزارة الحج السعودية وفق مقاييس معينة".

و شدد على أنه "من باب الرفق بحجاجنا وخاصة كبار السن قررت البعثة بعد تشاور عميق تغيير الفندق حرصا على راحة الحجاج, مشيرا إلى أن "احتجاج الحجاج كان على محيط الفندق المتدهور أكثر منه على الغرف والطوابق".