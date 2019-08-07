تواصلت الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، بمدينة القنطرة الحركة الاحتجاجية التي شنها عدد كبير من المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي حيث أقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الشمال من ناحية باتنة وولايات الجنوب مرورا بعاصمة الولاية، بالحجارة والمتاريس.

المحتجون أكدوا أن مشكل انقطاع الكهرباء في درجة حرارة قاربت الخمسون ضاعف من متاعبهم و أنغص حياتهم خاصة وأن الانقطاعات تحدث يوميا وتطول مدتها، زيادة على أنها تسببت في حدوث خسائر في الآلات الكهرومنزلية. وحسبهم أن ما زاد الطين بلة هو عدم تدخل الجهات المعنية لإصلاح الوضع والحد من الانقطاعات. إلى ذلك شكل هذا الاحتجاج مناسبة لطرح بعض الانشغالات كتردي الخدمات الصحية بسبب عدم قدرة العيادة المتعددة الخدمات على تلبية طلبات الساكنة وانعدام وسائل العلاج كجهاز كشف الأشعة، ناهيك على أن مشروع المستشفى الجديد يراوح مكانه منذ سنوات في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن الإشكال تقني يتعلق بالبناية.