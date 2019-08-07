أعلنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الأربعاء، عن "دعمها ومشاركتها" في الحوار الوطني الذي اعتبرته "السبيل الحضاري الأنجح لبناء المستقبل المشرف لرسالة الشهداء".

وأكدت المنظمة في بيان أعقب اجتماع أمانتها الوطنية بالمقر الوطني برئاسة أمينها العام الطيب الهواري، مشاركتها في الحوار الوطني "دون إقصاء أو تهميش"، مشددة على أن الحوار "هور السبيل الحضاري الأنجح لبناء المستقبل المشرف والمشرق لرسالة الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار وكل الوطنيين المخلصين".