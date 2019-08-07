عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, اليوم الأربعاء, عبادلي خير الدين, مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، كما قام بإنهاء مهام أعضاء في هذه الهيئة وبتعيين أعضاء جدد آخرين, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، أنه "طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 20 منه، أنهى عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة، اليوم الأربعاء 7 أوت 2019، مهام السادة الآتية أسماؤهم, بصفتهم أعضاء في سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية: محقون صالح، جمعي محمد، بالة عمار".

وحسب البيان، "عين السيد رئيس الدولة، ثلاثة أعضاء جدد لسلطة الضبط، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد اللطيف عبد الوهاب، سيواني عبد الوهاب، خضراوي نعمان فريد".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية، أنه "طبقا لأحكام المادة 25 من نفس القانون، عين السيد رئيس الدولة، السيد عبادلي خير الدين، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية".