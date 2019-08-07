توفي أمس مواطن من بلدية باينان بميلة و يتعلق الأمر بالمدعو :"ب. م" 36 سنة متأثرا بحروق متقدمة أصيب بها الأربعاء الماضي أثناء الحريق المهول الذي عاشته البلدية.



و كان الضحية قد نقل يومها إلى مستشفى ابن باديس بقسنطينة حيث تم التكفل به ،قبل أن لتحق بالرفيق الأعلى.



و ببلدية الرواشد عاش المواطنون الجحيم أنس جراء حريق مهول اندلع منذ الصبية بمشتة القرايق ثم أخذ في الاتساع لؤضرب مشاتي مجاورة، و حسب أصداء من المكان فقد أتت الحرائق على الأخضر و اليابس و خلفت خسائر كبيرة في الغابات و أشجار الزيتون و البيوت البلاستيكية و الحيوانات و نست حتى بعض المنازل، و اضطر مواطنون للفرار من مساكنهم.



و لم تكف جهود وحدات الحماية المدنية وحدها، و قد تم تعزيز فرق التدخل بمروحية و شاحنات الجيش و مواطنون تضامنا مع السكان، و تبقى الأسباب مجهولة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في مثل هكذا جرائم.