فاز شاب جزائري مصدّر للزيوت المستعملة منذ أكثر من سنة، بإحدى الصفقات، وذلك بعد حرب ضروس مع البيروقراطية. وحسب شهادته، فإنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد تدخل المدير العام السابق لنفطال الذي أجبر أحد رؤساء المصالح على وقف تعسفه في حق الشاب المصدّر، غير أن رئيس المصلحة المعنية وبمجرد مغادرة المدير العام السابق للمؤسسة حتى أعاد نصب حواجزه مجددا وإفشال ما سبق الاتفاق عليه بين الشاب المصدّر ونفطال. الشاب المصدّر وأمام الوضعية الجديدة، لم يجد ما يفعله غير مناشدة المدير العام الجديد لشركة نفطال للتحرك بهدف وضع حد لعبث رئيس المصلحة المذكور وإجباره على ترك الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه خدمة للشركة وللمصدّر وللإقتصاد الوطني.