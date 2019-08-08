قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي استئناف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أن اعتبرت الوداد منسحبا من لقاء الإياب مع تغريمه 50 ألف دولار وهي الغرامة نفسها التي فرضت على الترجي مع تغريم رئيسه حمدي المدب 20 ألف دولار أمريكي.

وكشف سعيد الناصيري في تصريحات صحفية أن إدارة الوداد سيرفع دفوعاته القانونية للجنة الاستئناف داخل الكاف من أجل إعادة النظر في جميع الخروق والتجاوزات التي مارسها الترجي في حقه خلال مبارتي الذهاب و الإياب خصوصا غياب تقنية الفار.

يذكر أن الوداد البيضاوي لديه 3 أيام لاستئناف قرار لجنة التأديب .