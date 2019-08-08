طالبت صحيفة الماركا الإسبانية جماهير نادي ريال مدريد ببعض الصبر على المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، حيث عنونت الصحيفة الاسبانية :" لا تدفنوا زيدان بعد".

وأضافت الصحيفة الإسبانية إن المدرب الوحيد الذي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي يستحق الحصول على بعض الوقت من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي بعد عدد الانتقالات التي قام بها خلال الفترة الماضية.

واستغربت الصحيفة المطالبة بإقالة زيدان على الرغم من أنه لم يخض حتى الآن أي مباراة رسمية مع الريال.