أعلنت السعودية أمس الأربعاء أن عدد الحجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى إعلان خلال مؤتمر صحفي عقده بجدة أمس عن "اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية". وقال اليحيى إن عدد الحجاج من الخارج لحج هذا العام بلغ حتى عصر الأربعاء "1.838.339 حاجا".

وبحسب اليحيى وفرت المديرية العامة للجوازات خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.

وكانت المملكة قد أكدت في نهاية يوليو الماضي جاهزيتها لتحقيق أمن وسلامة الحجاج خلال موسم الحج هذا العام.