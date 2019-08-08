أُصيب مساء أمس، قائد الوحدة الثانوية للحماية المدنية وعونان اثنان، بحروق وصفت إحداها بحروق من الدرجة الثانية، خلال عمليات تدخل لإخماد حريق غابي مهول شب بسفح جبل دباغ غربي ڨالمة .

وقالت مصادر مطلعة أنّ القائد وفرقته للحماية المدنية تمكنوا من النجاة من موت محقق، بعدما هاجمتهم ألسنة لهب سريعة جدا بفعل الرياح القوية التي هبّت بموضع الحريق.

وعرف جبل دباغ بجهتيه الشرقية والغربية حرائق مهولة نهار اليوم، لا يزال بعضها متأججا ، والتي تكون خلفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية، حسب شهود عيان ومصادر من مصالح الإطفاء التابعة للحماية المدنية والغابات.

بالموازاة مع حرائق دباغ، اندلعت حرائق مهولة ببعض مشاتي بلدية النشماية شرقي ڤالمة، كان أهمها الحريق المهول الذي حوّل مشتة ڤابل الكاف بهذه البلدية إلى منطقة منكوبة، بعدما كبّد سكانها القرويين خسائر معتبرة في الماشية والمحاصيل الزراعية والأعلاف، حسبما عاينته"الخبر" بعين المكان وعلمته من أفواه سكانها .وإليكم بعض مشاهد نكبة "ڤابل الكاف "بعدسة "الخبر".