أبدى مدرب اتحاد الجزائر دزيري بلال تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية غدا الجمعة في لقاء الدور التمهيدي من رابطة الأبطال الإفريقية أمام نادي "سونيداب" النيجري بنيامي رغم المشاكل التي يمر بها الفريق.

وأكد دزيري أنه يجهل الكثير من المعلومات عن المنافس الذي تأسس سنة 2014، إلا أنه طالب بتوخي الحذر خاصة أن هذا الفريق يلعب الأدوار الأولى في البطولة النيجرية رغم حداثة نشأته.

وأضاف دزيري المهمة لن تكون سهلة وورقة التأهل ستلعب على 4 أشواط، اثنين في النيجر وأخرى في الجزائر، مؤكدا أن اتحاد الجزائر سيسعى للعودة بنتيجة ايجابية من نيامي.

وفيما يخص تأثير تتويج "الخضر" بكأس إفريقيا على الأندية الجزائرية، قال دزيري أن ذلك سيشكل ضغطا إضافيا على الفرق الممثلة للجزائر سواءا في المنافسات القارية أو العربية

ولم يفوت دزيري الفرصة لشكر اللاعبين على تصرفهم المثالي منذ بداية التحضيرات في 2 جويلية الماضي رغم المشاكل التي يمر بها الفريق، وصبرهم رغم عدم تحصلهم على رواتبهم خاصة القدامى الذي يدينون بستة أشهر.