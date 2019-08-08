بعد عدة أسابيع من المفاوضات والتكهنات أخيرا نجح إنتر ميلان في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما بدا في وقت سابق أنه قريب من الانتقال إلى الغريم يوفنتوس.

وقال لوكاكو: "أردت فقط الانتقال إلى إنتر ميلان لأنه ليس مكان متاح للجميع، أنا هنا لإعادة الفريق إلى الانتصارات والعودة إلى القمة".

وحسبما ذكرت التقارير الصحفية فإن لوكاكو سيحصل على راتب أسبوعي يقدر 325 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن الصفقة كلفت إنتر 70 مليون يورو، هذا بالإضافة لوضع عدة حوافز في الصفقة ليقترب من المبلغ الذي يريده يونايتد والبالغ 83 مليون يورو.

هذا بالإضافة لحصول يونايتد على نسبة 5% من إعادة بيع المهاجم مستقبلا.

وكان لوكاكو انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي صاحب الـ26 عاما مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.