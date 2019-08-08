دق سكان مشتى "ڨاب الكاف" ببلدية النشماية بڨالمة، نهار اليوم، ناقوس الخطر من تصاعد الروائح الكريهة في شتى أرجاء منطقتهم الريفية الجبلية، بعد الدمار الذي ألحقته الحرائق المهولة التي ضربت المنطقة يوم أمس الأربعاء ، ونفوق عشرات الرؤوس للأغنام والأبقار وآلاف رؤوس الدواجن، داخل الزرائب والاصطبلات، وانفجار أحشائها نتيجة موجة الحر الشديد الذي يجتاح المنطقة.

وأطلق مواطنون من القرية المنكوبة نداء استغاثة إلى كافة السلطات، لتخليصهم من الأخطار الوبائية المحدقة بهم، ومن الحالات النفسية السيئة التي يعيش عليها هؤلاء السكان الذين فقدوا كل ممتلكاتهم وأرزاقهم ، بعدما حولتها ألسنة اللهب إلى فحم ورماد، حسبما وقفنا عليه مساء أمس.

وتعيش العشرات من الأسر داخل مشتى "ڨاب الكاف "منذ ظهر أمس الأربعاء ، بلا ماء ولا كهرباء ولا مؤونة، كما تعيش معظمها حالة من التشريد، بعدما التهمت النيران أثاث منازلها وروّعتها ألسنة اللهب التي كانت بسرعة كبيرة حسب شهادات بعض المواطنين .

وقد طالب بعض المنتخبين الولائيين من بلدية النشماية، وهو السيد نور الدين بوعيشة، طالب السلطات الولائية بڨالمة، بالإسراع في تشكيل لجنة أزمة ، للتكفل بالحالات النفسية للسكان، ومدّ يد المساعدة لهم بعد خسائر جمة كبدتهم إياها الحرائق المهولة يوم أمس الأربعاء.