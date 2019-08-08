تواصل قضية الفنانة نضال صنع الحدث في الجزائر، حيث ردت وزارة الثقافة على التصريحات الأخيرة للفنانة اتجاه الوزارة.

وجاء في بيان توضيحي للوزارة اليوم الخميس " لقد تم دعوة الفنانة نضال إلى اجتماع على مستوى ديوان الوزارة بموافقة منها، حيث كلفت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، رئيس ديوانها باستقبال الفنانة وذلك بحضور إطار من الوزارة ، للنظر عن كثب في وضعيتها، وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكلها".

وأضاف البيان " تم تحديد الموعد يوم الأحد 04 أوت 2019 بمقر وزارة الثقافة، إلا أنه في ذات اليوم المحدد لاستقبالها تراجعت المعنية وقررت عدم الحضور للموعد، وأعلنت للصحافة عن رفضها التنقل لمقر وزارة الثقافة لأنّه تمّ التكفل بمشكلتها المتعلقة بالسكن من طرف الوالي المنتدب للرويبة، وأنّ مطالبها أصبحت مطالب مهنية تخص كل الفنانين".

وحسب نفس البيان فإنّ "تصريحات وزيرة الثقافة من ولاية سطيف أين كانت في زيارة عمل، تأتي بعد الموعد الذي تم تحديده مع الفنانة نضال .. التي رفضت في اليوم الموالي أي يوم 05 أوت 2019 المساعدة المالية المقترحة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

وختم البيان "تجدر الإشارة، إلى أنّ الفنانة نضال هي ممثلة كوميدية تتقاضى راتبا شهريا؛ كما أنّ المسرح الوطني الجزائري يمنحها أيضا أعمالا مسرحية تتقاضى بموجبها مقابلا ماليا".