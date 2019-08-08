لقي 142 شخصا حتفهم منذ بداية موسم الاصطياف 2019 عبر كامل التراب الوطني منها بينهم 85 شخصا غرقا على مستوى الشواطئ التي تعتبر أغلبتها غير مسموحة للسباحة، حسبما أكدته الرائد سامية رومان، الكلفة بالدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

و خلال عرض حصيلة أعدت إلى غاية 7 أوت حول تدخلات أفراد الحماية المدنية صرحت رومان أنه منذ انطلاق موسم الاصطياف الجاري لقي 142 شخصا حتفهم منه بينهم 85 وفاة غرقا على مستوى الشواطئ فيما توفي 57 آخرين بمختلف المسطحات المائية.

و حسب هذه الحصيلة الأخيرة فانه من بين 85 وفاة غرقا فان 60 منها وقعت على مستوى الشواطئ غير المسموحة للسباحة في حين أن 12 حالة وفاة غرقا سجلت خارج ساعات مراقبة الشواطئ.

وبخصوص حالات الوفاة الـ57 التي تم إحصائها على مستوى المسطحات المالية فان 19 منها وقعت على مستوى المجمعات المائية و15 حالة وفاة على مستوى البرك فيما سجلت أيضا 10 وفيات تسببت فيها الدراجات المائية (جات سكي).

من جهة أخرى، أوضحت ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية أنه بالنظر إلى معطيات هذه الحصيلة فان 128 حالة وفاة من أصل 142 مسجلة هذه السنة تعود إلى "عدم احترام التنظيم والإجراءات الأمنية" مؤكدة على أهمية تحسيس المواطنين حول أخطار البحر والمسطحات المائية الأخرى.