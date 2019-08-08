أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، حركة في سلك القضاء مست 35 رئيس مجلس قضاء و32 نائبا عاما على مستوى الوطن.

* المجالس القضائية:

1- بن يمينة منور، رئيسا لمجلس قضاء أدرار

2- ملياني جيلالي، رئيسا لمجلس قضاء الشلف

3- بوشريط مختار، رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي

4- شبيرة محمد صالح، رئيسا لمجلس قضاء باتنة

5- بن سديرة محمد، رئيسا لمجلس قضاء بسكرة

6- محمد الجيلالي، رئيسا لمجلس قضاء بشار

7- بن سالم عبد الرزاق، رئيسا لمجلس قضاء البليدة

8- العقون ابراهيمي، رئيسا لمجلس قضاء البويرة

9- بخوش مالك، رئيسا لمجلس قضاء تبسة

10- بوخرصة يوسف، رئيسا لمجلس قضاء تلمسان

11- علان رشيد، رئيسا لمجلس قضاء تيارت

12- قاري اسماعيل، رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو

13- بن عبد الرحمان يوسف، رئيسا لمجلس قضاء الجلفة

14- بن شيخ عبد الخالق، رئيسا لمجلس قضاء جيجل

15- قروابي محمد، رئيسا لمجلس قضاء سطيف

16- بوقروح عبد الحق، رئيسا لمجلس قضاء سعيدة

17- حمدي باشا عمر، رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة

18- بن شهيدة عز الدين، رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس

19- فيلالي بن سكران، رئيسا لمجلس قضاء عنابة

20- بسباسي عيسى، رئيسا لمجلس قضاء قالمة

21- شرقي عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء المدية

22- معروف الطيب، رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

23- منصور أحمد، رئيسا لمجلس قضاء المسيلة

24- منصور عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء معسكر

25- رقاد محمد، رئيسا لمجلس قضاء ورقلة

26- عنتر منور، رئيسا لمجلس قضاء وهران

27- لعلاوي مفتاح، رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج

28- شلبي منصف، رئيسا لمجلس قضاء بومرداس

29- لطروش الشريف، رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت

30- وزان عبد الحميد، رئيسا لمجلس قضاء الوادي

31- بودربالة محمد، رئيسا لمجلس قضاء تيبازة

32- حسين رابح، رئيسا لمجلس قضاء ميلة

33- بوعمران فريدة زوجة عبد الرحيم، رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى

34- عبد الرزاق محمد، رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت

35- بعلي محمد، رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

* النواب العامون

1- بوغابة أحمد أمين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف

2- طاهير حميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط

3- بلعطرة عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي

4- زردازي فيصل، نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة

5- علاش مولود، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية

6- بوريش نور السادات، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة

7- شروين عنابي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار

8- جعاد الشريف، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة

9- لعزيزي محمد الطيب، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة

10- بن صالح علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان

11- بلحاج عبد الحميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت

12- عمروش عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو

13- سيد أحمد مراد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة

14- بلمولود يحي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل

15- جباري عبد المجيد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف

16- قصار محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة

17- كبير فتحي أحمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة

18- غزالي كمال، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة

19- كوسة كريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة

20- بوجمعة لطفي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة

21- بلمهيدي لنور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم

22- محبوبي نور الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر

23- رقاز محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران

24- هدلي علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

25- لونيسي رضا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس

26- جادي عبد الكريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف

27- قاسي عبد النور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت

28- كربوب محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة

29- زموري مهدي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة

30- بودان نصر الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى

31- سكي عمار، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية

32- قادري ميمون، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غيليزان".