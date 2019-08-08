بن صالح يجري حركة واسعة في سلك القضاء
أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، حركة في سلك القضاء مست 35 رئيس مجلس قضاء و32 نائبا عاما على مستوى الوطن.
* المجالس القضائية:
1- بن يمينة منور، رئيسا لمجلس قضاء أدرار
2- ملياني جيلالي، رئيسا لمجلس قضاء الشلف
3- بوشريط مختار، رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي
4- شبيرة محمد صالح، رئيسا لمجلس قضاء باتنة
5- بن سديرة محمد، رئيسا لمجلس قضاء بسكرة
6- محمد الجيلالي، رئيسا لمجلس قضاء بشار
7- بن سالم عبد الرزاق، رئيسا لمجلس قضاء البليدة
8- العقون ابراهيمي، رئيسا لمجلس قضاء البويرة
9- بخوش مالك، رئيسا لمجلس قضاء تبسة
10- بوخرصة يوسف، رئيسا لمجلس قضاء تلمسان
11- علان رشيد، رئيسا لمجلس قضاء تيارت
12- قاري اسماعيل، رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو
13- بن عبد الرحمان يوسف، رئيسا لمجلس قضاء الجلفة
14- بن شيخ عبد الخالق، رئيسا لمجلس قضاء جيجل
15- قروابي محمد، رئيسا لمجلس قضاء سطيف
16- بوقروح عبد الحق، رئيسا لمجلس قضاء سعيدة
17- حمدي باشا عمر، رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة
18- بن شهيدة عز الدين، رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس
19- فيلالي بن سكران، رئيسا لمجلس قضاء عنابة
20- بسباسي عيسى، رئيسا لمجلس قضاء قالمة
21- شرقي عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء المدية
22- معروف الطيب، رئيسا لمجلس قضاء مستغانم
23- منصور أحمد، رئيسا لمجلس قضاء المسيلة
24- منصور عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء معسكر
25- رقاد محمد، رئيسا لمجلس قضاء ورقلة
26- عنتر منور، رئيسا لمجلس قضاء وهران
27- لعلاوي مفتاح، رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج
28- شلبي منصف، رئيسا لمجلس قضاء بومرداس
29- لطروش الشريف، رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت
30- وزان عبد الحميد، رئيسا لمجلس قضاء الوادي
31- بودربالة محمد، رئيسا لمجلس قضاء تيبازة
32- حسين رابح، رئيسا لمجلس قضاء ميلة
33- بوعمران فريدة زوجة عبد الرحيم، رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى
34- عبد الرزاق محمد، رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت
35- بعلي محمد، رئيسا لمجلس قضاء غرداية.
* النواب العامون
1- بوغابة أحمد أمين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف
2- طاهير حميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط
3- بلعطرة عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي
4- زردازي فيصل، نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة
5- علاش مولود، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية
6- بوريش نور السادات، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة
7- شروين عنابي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار
8- جعاد الشريف، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة
9- لعزيزي محمد الطيب، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة
10- بن صالح علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان
11- بلحاج عبد الحميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت
12- عمروش عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو
13- سيد أحمد مراد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة
14- بلمولود يحي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل
15- جباري عبد المجيد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف
16- قصار محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة
17- كبير فتحي أحمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة
18- غزالي كمال، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة
19- كوسة كريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة
20- بوجمعة لطفي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة
21- بلمهيدي لنور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم
22- محبوبي نور الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر
23- رقاز محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران
24- هدلي علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
25- لونيسي رضا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس
26- جادي عبد الكريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف
27- قاسي عبد النور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت
28- كربوب محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة
29- زموري مهدي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة
30- بودان نصر الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى
31- سكي عمار، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية
32- قادري ميمون، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غيليزان".