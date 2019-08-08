توفي خمسة أشخاص وجرح ستة آخرون في حادث اصطدام بين سيارتين نفعيتين، زوال اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في الجزء الرابط بين بلدية تخمارت و قرية المالح غربي ولاية تيارت.



وأفاد بيان مصالح الحماية المدنية أن شخصين لقيا حتفهما بمكان الحادث فيما توفي ثلاثة بالعيادة المتعددة الخدمات كشيشات بوشنافة ببلدية تخمارت، وتتراوح أعمار الضحايا بين 3 و 70 سنة كانوا على متن سيارة من نوع "كومبيس" ، أما الجرحى البالغ عددهم 6 كانوا على متن سيارة من نوع "هيليكس" فتراوحت أعمارهم بين 7 و 53 سنة.