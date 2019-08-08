جرحى في حادث مرور بسعيدة

أخبار الوطن
8 أغسطس 2019 () - سعيدة: ف. زعاف
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أصيب، اليوم، الخميس، 3 أشخاص بجروح بليغة، في حادث اصطدام سيارة سياحية بأخرى نفعية، على الطريق الوطني رقم 92، في شطره الرابط بين دائرة يوب، بولاية سعيدة، و ولاية سيدي بلعباس، وهوالحادث المروري الثاني في أقل من 24 ساعة، بعد ذلك الذي وقع بمنطقة المقرن، ببلدية سيدي احمد وخلف 7 جرحى.

  وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى مكان وقوع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية بدائرة يوب. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في الحادث لتحديد أسباب

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