* صور من حراك الجمعة 25 بالعاصمة

* صورة من مسيرة اليوم بمستغانم

* جدّد المئات من أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة خروجهم للجمعة الـ25 على التوالي، مؤكدين استمرارهم وثباتهم في الخروج، إلى غاية سقوط كامل بقايا النظام السابق.

واعتبر المشاركون في مسيرات اليوم، التي نظمت تحت موجة حر شديدة ورطوبة عالية جدا، اعتبروا "الحراك المبارك ، ضمانا لاستقرار الوطن في ظل الصراعات السياسية القائمة"..... إ.غمري

خرج مئات المواطنين بسعيدة، في الجمعة 25 للحراك الشعبي، مؤكدين استمرارهم في التظاهر للمطالبة بتغيير النظام ورحيل باقي رموزه وإكمال مسيرة محاكمة ومحاسبة كل المتورطين في ملفات الفساد...سعيدة: ف.زعاف

*متظاهرو ولاية البويرة يدعون الجزائريين إلى عدم اليأس أو الرجوع عن المطالب الأساسية للحراك "تنحية كل رموز النظام ومحاسبة المفسدين بصفة كلية لتمس فئة المفسدين بالجزائر العميقة"...سمير قميري

* متظاهرو الحراك الشعبي اليوم في جمعته الخامسة والعشرين في ولاية المدية، رفعوا شعارات "السلمية والدولة المدنية والتغيير والمطالبة برحيل بقايا النظام، وبرحيل الأفالان والأرندي وكافة الأحزاب المحسوبة على النظام السابق...ص.سواعدي

* سنمشي سنمشي لغاية رحيل النظام ... قلنا أنكم سترحلوا يعني سترحلوا " أنها من بين الشعارات التي رددها الآلاف من المواطنين الذين شاركوا في مسيرة الجمعة الـ 25 بشوارع مدينة تيزي وزو....علي رايح

* جدد المشاركون في مسيرة الجمعة الـ 25 بالشلف تمسكهم بمطالب الحراك السلمي مرددين شعار "الشعب يريد الاستقلال " و "دولة مدنية"..... ع.دحماني

* تحت شعار لا حوار مع العصابات ولا انتخابات مع بقايا النظام، خرجت حشود المتظاهرين بميلة في مسيرة حاشدة، للتعبير عن تمسكها بمطالبها التاريخية المتمثلة في بناء دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات.... ب. رشيد

* تلمسان الآن.

*مسيرة لجمعة 25 من الحراك في برج بوعريرج.. "الأفالان..السراقين"

العاصمة: الشعب يريد الاستقلال.

* العاصمة.. امازيغن قصبة باب الودي

* البريد المركزي الآن.

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

* انطلاق مسيرة الجمعة 25 بالبليدة‎.

* مواطنو ولاية عنابة يطالبون النظام بالرحيل

* باتنة ... "كريم يونس...ديقاج"

* التيبازيون في الجمعة الـ 25 للحراك في مسيرات للمطالبة برحيل بقايا النظام وإعادة السلطة للشعب، وتفعيل المادة 7و8 من الدستور وإعادة السلطة للشعب " المادة 7 السلطة للشعب" و التأسيس لدولة مدنية " ومصرين على مواصلة الحراك إلى غاية تحقيق كل أهدافه " صامدون صامدون للحراك مواصلون "...ب. سليم

* مسيرة ضخمة في تيزي وزو، رفضا للحوار مع العصابات.

* مسيرة حاشدة بمدينة قسنطينة ضد العصابة الحاكمة

* انطلاق مسيرة الجمعة الـ 25 من الحراك الشعبي في البويرة ..بشعار "مستمرون"

* مسيرة كبيرة بمدينة بجاية للمطالبة برحيل النظام والتغيير الجذري له، وضرورة تكريس سيادة الشعب والقانون.

* من ساحة البريد المركزي "ياحنا يانتوما ..ماراناش حابسين"

* من العاصمة "أطلقوا أولادنا يعيدو معنا"

* التضييق على مواطني بلديات العاصمة المتوجهين نحو ساحة البريد المركزي.

* مصالح الأمن تفرق المتظاهرين من أمام محطة الحافلات في ساحة البريد المركزي.

الصورة: مصطفى بسطامي..الخبر

* طوق أمني أمام مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، في شارع ديدوش مراد، يمنع المتظاهرين من التوجه إلى ساحة البريد المركزي.

المصدر: تويتر ..Hamdi Baala

* انطلاق المسيرة

*توافد المتظاهرين على ساحة البريد المركزي استعدادا للانطلاق في المسيرة

* مداخل العاصمة لا تزال مغلقة أمام الوافدين إليها

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

*عشرات المركبات التابعة لمصالح الأمن مركونة على امتداد الشارع الذي يمتد بين ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.

الصورة: مصطفى بسطامي.. الخبر



*انطلاق مسيرة اليوم من باب الوادي في اتجاه إلى ساحة البريد المركزي.



يواصل المواطنون الخروج إلى الشارع للجمعة الـ 25 من الحراك الشعبي، ضد العصابة الفاسدة، تابعونا في آخر مستجدات الحراك.