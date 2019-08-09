تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية باتجاه السواحل الأوروبية وتوقيف متورطين اثنين أحدهما صادر في حقه أمر بالقبض في قضية سابقة، حسبما علم اليوم الجمعة لدى ذات الهيئة الأمنية.

وتمت العملية بعد تحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت بعد إحباط محاولة للإبحار السري نحو السواحل الإسبانية انطلاقا من شاطئ بوزجار تم بموجبها توقيف 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية خلال الأيام القليلة الماضية، مثلما أبرزه ذات المصدر.

وسمحت التحقيقات الأولية من تحديد هوية 3 أشخاص من الشبكة المنظمة لعملية الإبحار حيث تم توقيف اثنين منهم فيما يبقى الشخص الثالث في حالة فرار، وفق مصالح الدرك الوطني.

وقد صدر في حق الموقوفين الاثنين حكما قضائيا يقضي بإدانتهما بـ18 حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دج في حق كل منهما وذلك وفقا لإجراءات المثول الفوري التي تمت بشأنهما أمس الخميس بمحكمة العامرية.