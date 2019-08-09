احترق شخصان داخل السيارة التي كانت تقلها على الطريق السيار بين بلديتي الحمادنة ويلل بغليزان، فيما نجا السائق من الموت المحقق برمي نفسه من داخل مركبته.

وقد ذكر شهود عيان أن السيارة التي كانت تقل ثلاثة أشخص (السائق وشقيقه وابن عمه) انقلبت بالطريق السيار غرب شرق وبالضبط بالمنطقة الرابطة بين بلديتي الحمادنة ويلل، فاشتعلت فيها النيران وتمكن السائق من الإفلات أما أخوه وابن عمه بقيا عالقين بها،فاحترق في مشهد محزن جدا أمام أعين الناس الذين عجزوا عن إنقاذهم،وفي هاته اللحظة رمى السائق نفسه داخل النيران عله ينقذ أحدهما،لكن ألسنة اللهب كانت أقوى وأصيب بجروح خطيرة وهو في حالة هيستيرية شديدة.