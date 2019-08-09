تسببت الحرائق المسجلة بمنطقة النشماية بقالمة في إصابة شيخ بحروق وهلاك 36.000 وحدة من الدجاج والكتاكيت وإتلاف 300 هكتار من الغطاء النباتي الغابي و كذا 3038 شجرة, حسبما أفادت به اليوم الجمعة خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته بأن الحصيلة النهائية للخسائر للحرائق التي شبت بالمنطقة في ال48 ساعة الأخيرة كانت "ثقيلة جدا" وتمثلت في إصابة شيخ يبلغ من العمر 81 سنة بحروق في الوجه واليدين تطلبت إسعافه ونقله إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة زيادة على إجلاء عائلتين مكونتين من 8 أفراد حاصرتهما النيران ونقلهما إلى مكان آمن.

وأضافت الخلية بأن الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية في هذه الحرائق التي شبت ب 8 مشاتي تابعة لبلدية النشماية وهي قابل الكاف وأولاد شيحة ووادي المنجل وفج الشعير والمنشورة والسبع والفرن إضافة إلى أجزاء من بلديتي قلعة بوصبع وهيليوبوليس تمثلت في إتلاف ما مجموعه 19400 كتكوت دجاج و16900 دجاجة و هلاك 11 رأسا من الأبقار و 30 رأسا من الغنم زيادة على إتلاف 500 خلية نحل .

أما الأضرار المحصية في الغطاء النباتي فتمثلت حسب ذات المصلحة في إتلاف 300 هكتار من الأدغال والأحراش و150 هكتار أخرى من الحصيدة و 2828 شجرة زيتون و210 شجرة مثمرة من مختلف الأنواع إضافة إلى 550 متر طولي من التين الشوكي .

وحسب خلية الإعلام والاتصال نفسها فإن إخماد الحريق تطلب تسخير 12 شاحنة إطفاء بتعداد بشري قدر ب70 عونا للحماية المدنية بالتنسيق مع محافظة الغابات التي سخرت شاحنات والرتل الخاص بالغابات المتواجد بأم البواقي وبمشاركة الجزائرية للمياه و البلدية ومساهمة المواطنين في عملية الإخماد بواسطة جرارات بها صهاريج ماء.