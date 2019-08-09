تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث و التدخل BRI بأمن ولاية المدية ، من وضع لنشاط جمعية أشرار تحترف السطو على المساكن و محلات بيع المجوهرات باستعمال ألبسة نسائية تمويهية .

وقائع القضية تعود إلى 31 /07/2019 عند تعرض محل لبيع المجوهرات متواجد بوسط مدينة المدية إلى محاولة سرقة من طرف شخص يرتدي لباس نسوي تمويهي باستعمال مسدس بلاستيكي، هذا الأخير الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد تفطن صاحب المحل للمسدس البلاستيكي،

لتباشر بعدها قوات الشرطة عمليات البحث و التحري للإطاحة بالمشتبه فيه، أين تم تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة ، إلى غاية يوم 04/08/2019 في حدود الساعة 13.00 زوالا ، و استغلالا لمعلومات مؤكدة عن تواجد مجموعة من الشباب مسبوقين قضائيا تنوي القيام بعملية سطو على احد محلات بيع المجوهرات، و على اثر دورية راكبة لفرقة BRI على مستوى حي القرقارة بالمدية لفت انتباههم لسيارة سياحية على متنها سائق و ثلاثة نسوة، الذين بمجرد مشاهدتهم لعناصر الشرطة حاولوا نزع الألبسة النسوية التي كانوا يرتدونها قصد التمويه بها للقيام بجرمهم، ليتم توقيفهم في حالة تلبس، أين تم التأكد من هويتهم ، مع ضبط بحوزتهم أربعة أربطة بلاستيكية مهيأة على شكل أغلال كانت ستستعمل لتكبيل الضحايا، قبعتين سوداوتين Cagoule، و بعض الوسائل التي تستعمل في عمليات السرقة.

بعد اقتيادهم لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق معهم ، تبين أن احد المشتبه فيهم ، هو نفسه الذي حاول سرقة و السطو على محل بيع المجوهرات ، و هذا ما تأكد بعد تفتيش منزل المشتبه فيه بموجب إذن بالتفتيش أين تم العثور على المسدس البلاستيكي، و شعر نسوي مصطنع، أربطة بلاستيكية مهيأة لتكبيل الضحايا.

كما أثبتت التحريات بعد تخطيطهم ، اتفقوا على القيام بجريمة سرقة كانت ستستهدف احد المحلات التجارية الخاصة ببيع المجوهرات.

ليتم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم و إحالتهم على الجهات القضائية بالمدية، و بعد إحالة القضية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية على قاضي التحقيق لنفس المحكمة ، تم إيداعهم مؤسسة إعادة التربية بالمدية عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرفي التعداد و استحضار مركبة.