بلغ عدد المرشحين للانتخابات التونسية الرئاسية المبكرة، الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اليوم الأخير للترشح 98 شخصا.

وشهد اليوم الأخير لتقديم الترشحات، إيداع نحو 17 مرشحا ملفاتهم إلى هيئة الانتخابات، ليرتفع عدد المرشحين إلى 98 مرشحا مقارنة بـ 70 مرشحا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

وسجل الاستحقاق الرئاسي السابق لأوانه، مشاركة جميع الأحزاب في البلاد، إلى جانب عدد من المستقلين.

وكانت آجال التسجيل للانتخابات الرئاسية، قد افتتحت يوم 2 أوت الجاري، في أول انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وقررت هيئة الانتخابات تنظيمها في أعقاب وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.

ووفقا لما ينص عليه الدستور التونسي يتولى رئيس مجلس "نواب الشعب" (البرلمان) الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها انتخابات رئاسية وتشريعية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومن المنتظر أن تشرع الهيئة المستقلة للانتخابات، اعتبارا من يوم غد السبت في البت بالترشحات حتى 14 أوت، تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للمرشحين قبل الدخول في مرحلة الطعون.