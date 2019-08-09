أعلنت الحكومة التركية أنها تخلصت من أكثر من 300 ألف كتاب بهدف ”محو أي أثر” لفتح الله غولن، المعارض الشرس للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وقال وزير التعليم التركي، الأسبوع الماضي، إن 301878 كتابا جرى التخلص منها ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على كل ما يرتبط بفتح الله غولن. وكانت جريدة ”حريات” الشعبية التركية أول وسيلة إعلامية تذكر هذا العدد الكبير من المطبوعات التي دمرتها السلطات التركية، حتى قبل تصريحات وزير التعليم التركي. وأعربت العديد من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير عن قلقها العميق على خلفية التصريحات الصادرة عن وزير التعليم التركي. وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، في 15 جويلية عام 2016، بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.