لا حديث هذه الأيام في بلدية عين يوسف في تلمسان سوى عن المقاول الذي سلمه رئيس البلدية عدة مشاريع دون غيره من المقاولين. والغريب في الأمر أن هذا المقاول يفعل بالمشاريع كما يريد بلا محاسب ولا مراقب، والأكثر من ذلك أنه لا يحترم مواعيد الإنجاز، وحتى العتاد الذي يستعمله من النوعية الرديئة. وتسلم في الأشهر الأخيرة مشروعا بقيمة 600 مليون خاص بالبستنة وتزيين المحيط، ليقوم بمنح مقاول آخر مشروعا بقيمة 200 مليون، حيث كان من المفروض أن تسلم هذه الأشغال مباشرة إلى المقاول الثاني من رئيس البلدية حسب قانون الصفقات، لكن المقاول ”المدلع” هو من أصبح يتحكم في المشاريع بالبلدية. وقد أنجز المقاول الثاني أشغاله إلا أنه لم يتسلم المبلغ المتفق عليه والمقدر بـ200 مليون سنتيم، في حين أن المقاول الأول سدد له رئيس المجلس الشعبي البلدي القيمة الكلية المقدرة بـ600 مليون سنتيم.