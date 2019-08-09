نفذ سكان أولاد خضير جنوب ولاية بشار تهديدهم بقطع الطريق احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتكبدهم لخسائر كبيرة فيما يملكونه من أجهزة كهرومنزلية.

وكان سكان المدينة تبادلوا رسائل عبر المسنجر ليعلنوا فيها يوم الجمعة مساءا موعدا لقطع الطريق، في محاولة للتعبير عن تذمرهم مما آلت إليه يومياتهم من انقطاع للتيار الكهربائي خاصة في أوقات القيلولة.



واضطر السكان إلى قطع الطريق باستعمال العجلات المطاطية والحجارة، وقال أحد المحتجين في تصريح لـ"الخبر" أنهم عاشوا طيلة الفترة الماضية أياما وساعات سوداء نتيجة التذبذب الكهربائي أو انقطاعه، يأتي هذا في الوقت الذي لم تكلف فيه مؤسسة سونلغاز نفسها حتى عناء إعلان مشتركيها عن الانقطاع الكهربائي.