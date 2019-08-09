نفذ سكان أولاد خضير جنوب ولاية بشار تهديدهم بقطع الطريق احتجاجا على إستمرار انقطاع التيار الكهربائي وتكبدهم لخسائر كبيرة فيما يملكونه من أجهزة كهرومنزلية.

وكان سكان المدينة تبادلوا رسائل عبر الماسنجر ليعلنوا فيها يوم الجمعة مساءا موعدا لقطع الطريق، في محاولة للتعبير عن تذمرهم مما آلت إليه يومياتهم من انقطاع للتيار الكهربائي خاصة في أوقات القيلولة.



اضطر السكان الى قطع الطريق بإستعمال العجلات المطاطية والحجارة، وقال أحد المحتجين في تصريح "للخبر" أنهم عاشوا طيلة الفترة الماضية أيام وساعات سوداء نتيجة التذبذب الكهربائي أو انقطاعه،يأتي هذا في الوقت الذي لا فيه مؤسسة سونلغاز نفسها حتى عناء إعلان مشتركيها بالانقطاع الكهربائي.