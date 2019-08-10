طمأن عزالدين بوشيدة الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية سوڤرال بتوفير النقل من وإلى العاصمة انطلاقا من أي ولاية خلال يومي عيد الأضحى.

وقال بوشيدة للإذاعة الجزائرية، إن طاقة استغلال المحطة المقدرة بـ 50 ألف مسافر يوميا تتجاوز التدفقات المحتملة بحكم تزامن عيد الأضحى مع العطلة الصيفية وعليه يضيف بوشيدة فإن النقل سيكون مضمونا من خلال تسطير البرنامج العادي الذي يضمن 800 رحلة يوميا وتدعيم النقل البري بـ 150 رحلة إضافية احتياطية متوقعا إلا يتجاوز عدد المسافرين الـ 28 ألف في اليوم الواحد.