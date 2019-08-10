حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر، تضرب السواحل الوسطى والشرقية والمناطق الداخلية للوطن.

وأفاد تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة نشر عبر موقع الأرصاد الجوية أن موجة الحر ستستمر إلى غاية التاسعة ليلا، وتمس كل من ولايات: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى وغليزان، بالإضافة إلى الطارف وعنابة وسكيكدة.



فيما يستمر ارتفاع الحرارة القياسية في كل من ولايات أدرار، تمنراست، ورقلة، الوادي، بسكرة والمسيلة.