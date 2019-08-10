إثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأوضح البيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 أوت 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة" يحتوي على:

(01) رشاش ثقيل عيار 14،5 ملم، مع شريطي (02) ذخيرة.

(59) قذيفة هاون عيار 82 ملم.

(252) طلقة عيار 23 ملم.

(262) طلقة عيار 14.5ملم.

(01) ماسورة لرشاش ثقيل عيار 14.5 ملم.