حقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على وست هام يونايتد بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج "هاتريك"، وجابرييل جيسوس وسيرجيو أغويرو "هدف" في الدقائق 25 و51 و75 و86 و92 من عمر المباراة.

وقدم قائد المنتخب الوطني رياض محرز آداء رائعا بتقديمه لتمريرتين حاسمتين وحصوله على ضربة جزاء.