حقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على وست هام يونايتد بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج "هاتريك"، وجابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو "هدف" في الدقائق 25 و51 و75 و86 و92 من عمر المباراة.

وقدم قائد المنتخب الوطني رياض محرز آداء رائع بتقديمه لتمريرتين حاسمتين وحصوله على ضربة جزاء.