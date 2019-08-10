وافقت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم السبت، على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي دعت إليها الأمم المتحدة.

وقال أحمد المسماري "المتحدث" باسم قوات حفتر- في تصريح له - أن خليفة حفتر "أعلن عن وقف جميع العمليات الحربية" التي تقودها قواته في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين الموافق 12 أوت".

وحذر من أن "رد القوات المسلحة سيكون قويا وقاسيا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات مهما كان نوعها ومن أي طرف كانت تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة".

ومن جهته، كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلن في وقت سابق موافقته على قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم.

واشترط المجلس، في بيان نشره على موقعة الرسمي بهذا الخصوص، أن تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات، داعيا البعثة الأممية إلى ضرورة أن تتولى مهمة ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت -فوقت سابق- عن أسفها لعدم رد قوات حفتر على اقتراحها الخاص بالهدنة.