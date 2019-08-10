عادت الاحتجاجات حول المطالب الاجتماعية والقطاعية إلى الواجهة بعدما تراجعت منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الذي رفع سقف المطالب عاليا، وفي ذلك مؤشر على أن الدخول الاجتماعي ينذر بكثير من التصعيد بالنظر إلى حجم الغليان الاجتماعي جراء ما ولدته حدة الأزمة.

دفع الحراك الشعبي غداة انطلاقته بالتنظيمات المهنية والنقابية والاجتماعية، إلى تأجيل مطالبها بنيّة عدم التشويش على المسيرات الشعبية التي انطلقت في كل ولايات الوطن، ابتداء من تاريخ 22 فيفري ضد العهدة الخامسة أو لاقتناعهم بأن مطالبهم متبناة من قبل الشعارات المرفوعة في الحراك الشعبي. وبالفعل وضعت العديد من التنظيمات على غرار الأطباء ومتقاعدي الجيش وموظفي التربية والأسلاك المشتركة بمعية نقابات القطاع الاقتصادي، مطالب قطاعاتها في الأدراج مؤقتا، وذلك في سياق دعمها للمطالب الكلية للحراك الشعبي الذي كانت تدعو لضرورة تغيير النظام ورحيل رموزه ومحاسبة المتورطين في الفساد وتحرير الكلمة وحرية التعبير واستقلالية القضاء. وانضمت كل الفئات المهنية والاجتماعية وانصهرت في جبهة الحراك الشعبي لممارسة مزيد من الضغط على السلطة لدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية واقتصادية واجتماعية.

بعد مرور ستة أشهر من عمر الحراك الشعبي وما تحقق من ورائه من تغيير للعديد من المعطيات، بدأت أثار الأزمة الاقتصادية والسياسية ترمي بثقلها على شرائح كبيرة من المواطنين الذين بدأ ينفذ صبرهم بالنظر إلى دخول مطالبهم المهنية طي النسيان، وقرروا العودة بها إلى الواجهة، من خلال برمجة وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركات أو عن طريق غلق الطرقات، خصوصا بعدما وجد آلاف العمال والموظفين أمام شبح البطالة وعدم دفع رواتبهم لعدة أشهر، وبعضهم ينتمون إلى ما يعرف بـ "مؤسسات الأوليغارشيا" المسجونين.

وتؤشر عودة هذه الاحتجاجات إلى الواجهة الأمامية بعد اختفائها لعدة أشهر بفعل الحراك الشعبي والتي مست قطاعات واسعة على غرار التجارة، البناء والأشغال العمومية، الصناعة وأيضا شركات تابعة للقطاع الخاص، أن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي توجد فيها البلاد بدأت تداعياتها تخنق بثقلها كاهل العائلات وتجلت في تراجع القدرة الشرائية التي تآكلت بفعل مستويات التضخم المرتفعة. وأخذت عدة قطاعات تدق صفارات الإنذار لما آلت إليه أوضاعها بفعل الركود الاقتصادي وتراجع مستوى الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى نقطة الصفر، على خلفية ما خلفته حملة محاربة الفساد من تردد وهواجس، خصوصا على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التي توقفت عن منح القروض بشكل غير مسبوق مثلما يذكر العديد من أرباب العمل العموميين والخواص.

هذا التراكم للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغياب كلي للسلطة في مواجهتها بفعل ضعف منسوب الشرعية، سترمي بضلالها على الدخول الاجتماعي المقبل المرشح لأن يكون "ساخنا" على أكثر من صعيد، فالحراك الشعبي يحذّر من الآن بالتصعيد أكثر لفرض ورقة طريقه على السلطة والقطاعات المهنية والعمالية هي الأخرى سترفع من سقف مطالبها على ضوء بداية بروز عودة شبح تسريح العمال وغلق المؤسسات من جديد واستمرار العجز في الميزانية وغياب أي بوادر لعودة الانتعاش للسوق البترولية رغم دخول تسليمات فصل الشتاء دون أن يبرح البرميل عتبة 60 دولارا، وهو مستوى ليس بمقدوره مساعدة السلطة على مواجهة المطالب الاجتماعية العاجلة، وهو شرط أساسي لتوفير ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية الملغاة مرتين. وما دون خروج رئيس جمهورية بشرعية لا غبار عليها ومسنود بأغلبية شعبية قوية، فإن حلحلة الأزمة من الصعوبة بمكان.