أصيب شخص في حادث إطلاق نار، اليوم السبت، في مسجد بالقرب من العاصمة النرويجية أوسلو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه فيه.

وأعلنت الشرطة على "تويتر" أن "شخصا كان في موقع الحادث أصيب بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أنه تم القبض على المشتبه فيه بعد فترة وجيزة.

وذكرت الشرطة أنها سيطرت على المعتدي على الفور دون معلومات إضافية عن وجود محتمل لمهاجمين آخرين.

وجرى إطلاق أعيرة نارية داخل مركز النور الإسلامي في بيروم، إحدى ضواحي أوسلو.

وقال مسؤول المسجد عرفان مشتاق للصحيفة المحلية "بودستيكا" إن "أحد أعضائنا أصيب برصاص رجل أبيض يرتدي قبعة وزيا عسكريا".

وقالت الشرطة إن كل شيء يشير إلى أن الأمر يتعلق برجل من أصل نرويجي.