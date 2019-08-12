أعرب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، عن رفضه لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، وفق وكالة "سبأ".

وبحسب الوكالة فإن رفض العاهل السعودي جاء خلال لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، في الديوان الملكي بقصر منى في مكة، غداة سيطرة القوات الموالية للإمارات على عدن.

وذكرت وكالة "سبأ" أن العاهل السعودي "عبر عن رفضه ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ورفضه لكل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة".

ويأتي اللقاء بين الملك سلمان وهادي بعد ساعات من اتهام وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، مؤسسة الرئاسة والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة اليمنية في عدن.