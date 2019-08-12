عرفت بلدية الخميس بمناطقها ومداشرها بالجلفة في أول يوم من أيام عيد الأضحى يوما حزينا، على إثر وفاة 03 أشخاص من عائلة واحدة، الأب 58 سنة وابنه 27 سنة وابن عمه 37 سنة، كلهم من عائلة داودي، بالإضافة إلى 04 جرحى من بينهم واحد في حالة حرجة على إثر حادث مرور، وأشارت مصادر " الخبر" أن الضحايا كانوا قد أدوا صلاة العيد بإحدى مساجد منطقة المويلح المتواجدة ما بين بلديتي عين وسارة والخميس وأثناء عودتهم إلى مساكنهم في البادية لامست السيارتين بعضهما البعض فانقلبتا فكان الفاجعة بوفاة 03 أشخاص و 04 جرحى.