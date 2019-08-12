توفي مساء أمس الأحد حاجين جزائريين إثنين بمنى بالبقاع المقدسة (السعودية)، حسبما علم يوم الاثنين من رئيس البعثة القنصلية الجزائرية.

وأوضح السفير عبد القادر حجازي ان "الأمر يتعلق بالسيد مامي محمد كمال من مواليد 12 ديسمبر 1951 (68 سنة) بالمدية وهو بروفيسور بمصلحة طب العظام بمستشفى بن عكنون" مضيفا أن "المرحوم الذي أتى رفقة زوجته ضمن الحجاج الفرادى لأداء ركن الحج توفي إثر سكتة قلبية وهو يقوم برمي الجمرات مرتديا لباس الإحرام".

وقال حجازي ان حالة الوفاة الثانية هي للحاج "علوش عبد القادر (63 سنة) من بلدية برج السباط ولاية قالمة توفي بالمخيم رقم 96 الذي يبيت به بمنى إثر سكتة قلبية حادة علما أنه كان يعاني من مشاكل صحية ".

وأشار ذات المتحدث إلى أن جثماني الحاجين المتوفين يتوجدان حاليا بمستشفى منى وسيدفنان اليوم بحضور مرافقيهم" مؤكدا أن " البعثة الجزائرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة وأعطت التراخيص للسلطات السعودية بدفنهم".

يذكر أنه بهاتين الوفاتين يرفع عدد الحجاج الجزائريين المتوفين بالبقاع المقدسة إلى حد الآن إلى ستة وفيات حيث تم سابقا تسجيل أربعة وفيات.

من جهة أخرى وبخصوص عدد الحجاج الذين ظلوا الطريق صرح رئيس وفد الحماية المدنية العقيد براهيمي بلقاسم ان عددهم "بلغ لحد اليوم بمنى 115 حاجا وحاجة حيث تم العثور عليهم وتوجيههم الى خيمهم".

وأشار إلى أن عدد التائهين في الـ 24 ساعة الأخيرة بمنى بلغ سبعة حجاج ومازالت عملية البحث عنهم جارية ".