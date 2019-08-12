لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، الأحد، خلال عرض جوي كانا يقومان به أمام حشد كبير من الجمهور، في كارثة غير متوقعة في ميدلين شمال كولومبيا.

وفي مشهد مفزع، انقطع حبل معلق بمروحية كان عسكريان يتدليان منه أثناء عرض جوي، حيث كانا معلقين بحبل مربوط بمروحية عسكرية، ويمسكان علما ضخما لبلادهما.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين".

والمتوفيان هما ضابطا الصف، خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا، كانا يشاركان في إطار عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في المدينة.

وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع ما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما.