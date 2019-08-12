أوقف سكان بشار الجديد صباح اليوم تبادل التهاني والتغافر، وهذا لغلق الطريق بأكوام القمامة التي نقلوها من مكان تجميعها ووضعها في الطريق.

ومل السكان مما وصفوه " المناشدات" من السلطات المحلية للتدخل لوضع حد للحالة الكارثية التي تعيشها معظم التجمعات السكنية، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة ما اضطرهم لتبني هذا الخيار.

وقال السكان أن أملهم الوحيد وهو إيجاد حل جذري لمشكل رفع القمامة، خاصة بعد أن تزامن مع رمي بقايا الأضاحي ما جعل الروائح تزكم الأنوف في جميع التجمعات السكنية.