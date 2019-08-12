توفي جنين في بطن أمه ليلة العيد، بمصلحة الولادة بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة، بعد أن تنقلت الحامل إلى المصلحة في حالة عادية وكل الكشوفات تؤكد الحالة الطبيعية للجنين، حسب تصريح شقيق الحامل الذي أوضح أن شقيقته المقيمة ببلدية حمالة تنقلت عشية العيد إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية القرارم ليتم تحويلها إلى مستشفى الأخوة مغلاوي بميلة، وحين وصلت الحامل رفقة زوجها يضيف محدثنا، صدموا لعدم وجود أي أحد في مصلحة الولادة حتى أن الباب كان مغلقا، انتظروا مدة طويلة ثم حضرت قابلة وأخبرتهم بأنها الوحيدة في المصلحة ولا يوجد أي طبيب، ونصحت الحامل بالعودة لمنزلها والقدوم في اليوم الموالي رغم أنها كانت في حالة يرثى لها حسب تصريح شقيقها.

في الغذ وهو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، فحصتها طبيبة أخصائية وأخبرتها بأن الجنين ميت في بطنها والأسباب مجهولة لتصاب الحامل بنوبة عصبية، خاصة وأنه أول حمل انتظره الوالدان طيلة 3 سنوات. وحسب المصدر ذاته فإن العائلة قررت رفع دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى ومسؤولي مصلحة التوليد بتهمة الإهمال والتقصير الذي تسبب في وفاة جنين. حيث رفع الأب دعوة قضائية ضد مصلحة التوليد.

الحادثة التي تداولها كثيرا رواد التواصل الاجتماعي، جاءت عقب وفاة حامل قبلها بيومين فقط، مما أثار غضب المواطنين الذين قرروا تجديد العهد مع المسيرات الشعبية كل يوم سبت للضغط على السلطات ووزارة الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من العبث بحياة الناس على مستوى قطاع الصحة بميلة ولا سيما مصلحة التوليد.