قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال السداسي الأول من 2019، و تطور هذه الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا ) نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

الدولة القيمة النسبة

(مليون دولار)

-فرنسا 2.660 +14.98 بالمائة

-إيطاليا 2.500 -16.41 بالمائة

-إسبانيا 2.250 - 11.03 بالمائة

-الولايات المتحدة 1.590 -17.74 بالمائة

-بريطانيا العظمى 1.180 -16.29 بالمائة

-تركيا 1.120 +4.24 بالمائة

-الصين 1.000 + 36.42 بالمائة

-البرازيل 755 -23.52 بالمائة

-الهند 748 +1.10 بالمائة

-كوريا الجنوبية 660 + 6.34 بالمائة

-تونس 602 +53.92 بالمائة

-هولندا 564 -39.15 بالمائة

-البرتغال 503 -3.93 بالمائة

-بلجيكا 465 - 27.68 بالمائة

استراليا 304 +63.75 بالمائة

باقي الزبائن عبر العالم (125 دولة) : 2.031

المجموع:18.964 .