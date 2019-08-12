أهم زبائن الجزائر في 2019

مال و أعمال
12 أغسطس 2019 () - واج/س.أ
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قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال السداسي الأول من 2019، و تطور هذه الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا ) نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. 

الدولة                                   القيمة                            النسبة                                                                   

                       (مليون دولار)   

 

-فرنسا                     2.660                       +14.98 بالمائة

-إيطاليا                   2.500                       -16.41 بالمائة

-إسبانيا                   2.250                         - 11.03 بالمائة

-الولايات المتحدة         1.590                        -17.74 بالمائة

-بريطانيا العظمى          1.180                      -16.29 بالمائة

-تركيا                      1.120                         +4.24 بالمائة

-الصين                    1.000                        + 36.42 بالمائة

-البرازيل                   755                         -23.52 بالمائة   

-الهند                        748                        +1.10 بالمائة

-كوريا الجنوبية           660                           + 6.34 بالمائة

-تونس                      602                          +53.92 بالمائة 

-هولندا                   564                           -39.15  بالمائة

-البرتغال                 503                            -3.93 بالمائة

-بلجيكا                   465                             - 27.68 بالمائة

استراليا                  304                             +63.75 بالمائة

 

 

باقي الزبائن عبر العالم     (125 دولة) : 2.031 

 

المجموع:18.964 .

 

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