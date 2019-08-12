أهم زبائن الجزائر في 2019
قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال السداسي الأول من 2019، و تطور هذه الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا ) نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
الدولة القيمة النسبة
(مليون دولار)
-فرنسا 2.660 +14.98 بالمائة
-إيطاليا 2.500 -16.41 بالمائة
-إسبانيا 2.250 - 11.03 بالمائة
-الولايات المتحدة 1.590 -17.74 بالمائة
-بريطانيا العظمى 1.180 -16.29 بالمائة
-تركيا 1.120 +4.24 بالمائة
-الصين 1.000 + 36.42 بالمائة
-البرازيل 755 -23.52 بالمائة
-الهند 748 +1.10 بالمائة
-كوريا الجنوبية 660 + 6.34 بالمائة
-تونس 602 +53.92 بالمائة
-هولندا 564 -39.15 بالمائة
-البرتغال 503 -3.93 بالمائة
-بلجيكا 465 - 27.68 بالمائة
استراليا 304 +63.75 بالمائة
باقي الزبائن عبر العالم (125 دولة) : 2.031
المجموع:18.964 .