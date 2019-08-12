قام عناصر الحماية المدنية صباح اليوم الإثنين بنقل جثة شخص يرجح أنه مقتول من حي بن عاشور لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، حسبما أكده المدير المحلي بالنيابة لهذه الهيئة الرائد بن عودة بن عودة .

وأوضح الرائد بن عودة أن عناصره "تدخلت في حوالي الساعة العاشرة صباحا لنقل جثة رجل بحي بن عاشور الفوضوي بأعالي البليدة لمصلحة حفظ الجثث بالمركز ألاستشفائي الجامعي فرانس فانون" مرجحا أن يكون "الأمر يتعلق بشخص مقتول".

وأرجع سكان الحي المذكور في تصريحاتهم أن "الضحية قتل صباح اليوم من طرف شاب قام بالاعتداء على والده و جاره و امرأة أخرى بمنجل مما أدى إلى وفاة جاره".

وحسب شهادات السكان فقد أقدم شاب في الـ 25 من عمره بالاعتداء بمنجل على والده و أحد جيرانه و امرأة كانت مارة في الطريق و لاذ بالفرار، مضيفين أن المعتدي أصاب جاره بجروح بليغة في بطنه مما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أصيب والد المعتدي و امرأة بجروح.

ولدى الاستفسار لدى الرائد بن عودة حول الجرحى، أكد أن عناصر الحماية المدنية "لم تنقل الجرحى لأنها لم تجدهم"، مرجحا أن يكون تم نقل الجرحى للمستشفى من طرف الجيران قبل وصول الإسعاف.