أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين،، أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات جديدة بشأن الهجرة "للمساعدة في ضمان أن يكون غير المواطنين في هذا البلد مكتفين ذاتيا وليسوا عبئا على الموارد العامة".

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "ستطلق قانونا نهائيا يحمي دافعي الضرائب الأمريكيين ويحافظ على شبكتنا للأمان الاجتماعي للأمريكيين المستضعفين ويدعم سيادة القانون".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "سيساعد على ضمان أن يعتمد الأجانب الذين يريدون الدخول إلى الولايات المتحدة أو البقاء فيها على أنفسهم وعدم الاعتماد على المساعدات الحكومية".

وأشار إلى أن الأجانب سيمنعون من دخول الولايات المتحدة إذا تبين أنه من المرجح أن يحصلوا على مساعدات حكومية تتجاوز مستوى معينا، مضيفا أن المنع سيطال أيضا الأجانب الذين يتوقع أن يحصلوا على مساعدات حكومية تتجاوز سقفا معينا من تعديل وضعية الهجرة الخاصة بهم.