تجاوزات خطيرة يمارسها مستعملو ”الجات سكي” بشاطئ الميناء الصغير، الكائن ببلدية سيدي لخضر في ولاية مستغانم، حيث يمارس هؤلاء هوايتهم في إزعاج المصطافين وتعريضهم للخطر كل بوم، حتى أنهم يستعملون هذه الدراجات المائية قرب شاطئ البحر وسط المصطافين، ما يشكل خطرا كبيرا عليهم. وقد سبق في الموسم الماضي أن صدم أحد مستعملي ”الجات سكي” بنفس الشاطئ مصطافا، ما أدى إلى وفاته. ويتهامس مرتادو الميناء الصغير أن مستعملي ”الجات سكي” يشكلون عصابة مافيا ويتلقون تغطية على تجاوزاتهم من جهات محلية.