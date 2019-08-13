أقدم عشرات من المحتجين منذ أولى ساعات صباح اليوم الثلاثاء على غلق الطريق الوطني رقم 18 ب في جزئه الرابط بين بلديتي بوسكن وبني سليمان شرقي المدية، مجددين احتجاجهم بذلك على ما تنفثه المفرغة العمومية المتواجدة بمنطقة الفرايحية على الحدود بين بلديتي بوسكن وبني سليمان من تلوث هوائي وبيئي على محيطهم السكني. ليتضاعف ذلك حسب المحتجين مع نفايات أضاحي عيد الأضحي التي يتم تفريغها قدوما من سبع بلديات واقعة بالجهة الشرقية للولاية على غرار بني سليمان بوسكن، سيدي الربيع، وغيرها. وكان هؤلاء السكان الواقعة قراهم بمحيط المفرغة على غرار الشواقنية، اللوالوية والفرايحية قد عبروا عن استيائهم بتنظيم احتجاجات مماثلة منذ إنشاء المفرغة وتحويلها إلى شبه مركز ما بين البلديات لردم النفايات.

وبحسب بعض المحتجين فإن رئيسي بلديتي بني سليمان وبوسكن اللتين تتقاسمان حدوديا فضاء المفرغة قد سارعا إلى معاينة احتجاج هؤلاء القرويين المنتمية أغلبيتهم إلى بلدية بوسكن في محاولة لتخفيف غضبهم إلا أن أنهما لم يفلحا في ذلك ووجدا صعوبة في إقناع المحتجين الذين أمطروهما بمطالب تنموية أخرى تتعلق بماء الشرب وشق المسالك الريفية نحو قراهم وتزويدها بالإنارة العمومية وغيرها من الانشغالات التنموية للمحتجين، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لصرف احتقان حركة المرور الناجم عن غلق الطريق الوطني رقم 18 ب نحو الطريق الوطني رقم 18 أ ريثما يتم التحاور مع المحتجين.